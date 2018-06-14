تأبين الشاعر والكاتب علي الشريف في طبرق

أقيم مساء الأربعاء بنادي الصقور الرياضي بطبرق حفل تأبين الشاعر والكاتب والمؤرخ علي الشريف؛ وذلك بحضور الإعلاميين والأدباء والنشطاء والفنانين ومدير الأمن ومسؤول التعليم والشعراء بطبرق.

وتناول الحفل توزيع الدروع والشهادات التكريمية على أسرة الراحل، وألقيت العديد من الكلمات المعبرة في حق الراحل الكاتب علي الشريف.

علي عمر الشريف ولد في منطقة كمبوت شرق طبرق، وعمل في قطاع التعليم، وتولى العديد من المناصب القيادية في كمبوت وطبرق، وهو كاتب وشاعر شعبي وباحث في التراث، ولديه العديد من المخطوطات كما ساهم في تأسيس نادي التقدم بكمبوت وتولى رئاسته وساهم في تأسيس اذاعة البطنان المحلية؛ وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية داخل وخارج ليبيا، كما قدم برنامجا مسموعا يعنى بقضايا التعليم في إذاعة البطنان المحلية صحبة الإعلامي عبدالرحمن سلامة بطبرق.

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