إيطاليا: سفينة تحمل 41 مهاجراً ما تزال تنتظر الرسو بميناء آمن

قالت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية إنها “إلى جانب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، ما نزال ننتظر حلاً”.

وأضافت (سي ووتش) في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أن “41 شخصًا نجوا بعد أن تم إنقاذهم من قبل الجيش، من غرق سفينة كانت تحملهم، مما تسبب بموت ما لا يقل عن 12 شخصاً، توجد جثثهم على متن قارب الدورية”، واختتمت مبينة أن “هؤلاء بحاجة إلى ملاذ آمن ولمساعدات فورية”.

وكانت قد وصلت إلى ميناء كاتانيا بإقليم صقلية (جنوب)، الأربعاء، سفينة تابعة لخفر السواحل على متنها 932 مهاجرًا تم جمعهم بعد سبع عمليات إغاثة قبالة المياه الليبية، كما تحمل السفينة جثتين أيضا، تم انتشالهما خلال عمليات الإنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية