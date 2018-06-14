ما هي حقيقة موافقة البرلمان على ترشح السويحلي سفيرا لليبيا في بريطانيا؟

نفى عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن يكون قد عرض على مجلس النواب أي مقترحات بشأن ما تردد حول تعيين رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي مندوبا لليبيا في بريطانيا.

وقال افحيمة في تصريح صحفي إن المقترح الخاص بتعيين السويحلي لم يعرض على مجلس النواب كما “لم تعرض كل التعينات السابقة للسفراء والمندوبين التي قامت بها حكومة الوفاق لأنها تستند في ذلك إلى الفقرة 2/8 من الاتفاق السياسي وتحديدا النقطة (ت) منها التي منحت حكومة الوفاق صلاحية تعيين السفراء والمندوبين بعد أن تقوم وزارة الخارجية بترشيحهم” .

وأضاف افحيمة “إذا كان هذا الأمر له أساس من الصحة وان كان هناك تشاور بين بعض النواب وبين حكومة الوفاق فعلا حول هذا الأمر فاعتقد انه يأتي في إطار مد جسور الود لخلق تقارب بين الجسمين والأخذ بأسباب رأب الصدع خصوصا وان الكل يعلم أن هناك نوع من التوافق على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في القريب وان هذا الأمر يتطلب تقارب وتوافق حتى تنال هذه الحكومة ثقة البرلمان”.

وكانت أنباء تردد حول موافقة مجلس النواب على ترشيح السويحلي سفيرا لليبيا في بريطانيا.

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