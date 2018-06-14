بعد انتهاء مهامها بدرنة .. عدد من السرايا المقاتلة بالقوات الخاصة عادت إلى بنغازي

كشف الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إن عددًا من السرايا المقاتلة التابعة لهم عادت إلى مدينة بنغازي بعد انتهاء مهامها المكلفة بها من غرفة عمليات الكرامة في مدينة درنة شرق البلاد.

وقال الزوي في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إن الكتيبة الأولى صاعقة والكتيبة (133 صاعقة) والكتيبة (302 صاعقة) والكتيبة الثانية صاعقة، وسرايا الإسناد من التسليح والإعاشة والمخابرة عادت إلى بنغازي بعد إتمام مهامها المكلفة بها في مدينة درنة.

وأضاف الزوي، أن «القوات الخاصة خرجت من العمليات العسكرية في درنة بأقل الخسائر، وقدمت أربعة شهداء للواجب وعلى رأسهم آمر الكتيبة 36 صاعقة العقيد عبدالحميد الورفي، وعشرون جريحًا إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وجندي واحد فُـقد الاتصال به».

وأشار الزوي، إلى أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة عاد إلى مدينة بنغازي قبل يومين، واستقبل السرايا المقاتلة القادمة من مدينة درنة.

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