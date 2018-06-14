مديرية أمن أجدابيا تحيل عائلة من درنة لتحقيق.. والسبب

تمكنت الدوريات المتمركزة على بوابة شرطة العقيلة، التابعة لمديرية أمن اجدابيا، يوم أمس الأربعاء، من ضبط عائلة خارجة من مدينة درنة ومتجهة إلى المنطقة الغربية حيث وجد بحوزتها مبلغ مالي يقدر بـ 94 ألف دينار.

وأوضحت وحدة الإعلام بمديرية امن أجدابيا، أنه وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن اثنين من أفراد العائلة لقيا مصرعهما في السابع عشر من رمضان أثناء قتالهم بجانب أفراد تنظيم القاعدة داخل مدينة درنة، حيث أمر مدير مكتب مدير الأمن بأجدابيا عصام القيلوشي، بإحالة العائلة إلى الجهات الأمنية بمدينة بنغازي للتحقيق معها.

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