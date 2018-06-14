بالصور | الهلال الأحمر ينتشل 18 جثة في مدينة درنة

ليبيا – قام فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي بانتشال 18 جثة خلال الأيام الماضية من الاماكن التى دارت بها الاشتباكات بين قوات الجيش والجماعات الارهابية في مدينة درنة.

هذا وتعمل فرق الهلال الاحمر داخل المناطق التى تم تحريرها من قبل القوات المسلحة بمدينة درنة ، ويعمل أيضاً على تقديم المساعدات للاسر التى اضطرت للنزوح من مواقع الاشتباكات .

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة قد أعلنت عن تمكن قواتها من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة بعد دحرها للجماعات الارهابية التى كانت تبسط سيطرتها على المدينة وضواحيها بالكامل.

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