المتوسط:

أعلنت كلية ضباط الشرطة، أن أخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بالكلية سيكون نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018م.

ودعت في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك، المجندين لدورة حرس الشرف بضرورة الإلتحاق بالكلية يوم الأحد الموافق 1 /7 / 2018م لتلقي الدورة المقررة.

