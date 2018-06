القوات المسلحة تعثر على جوازات سفر «خام» في منازل إرهابيي درنة

المتوسط:

عثرت أفراد السرية الثانية استطلاع القبة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي، على جوازات سفر خام من الطبعة القديمة في منازل الجماعات الإرهابية في درنة.

وقد أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة، الثلاثاء الماضي، قوافل من المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة درنة.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فأن قوات الجيش بتعليمات من القائد العام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أرسل قوافل عاجلة تحوى على سلع تموينية ومواد غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالمدينة، ويأتى ذلك بعد تحرير معظم أحياء ومناطق المدينة.

جدير بالذكر أن شعبة الإعلام الحربي رصدت، في وقت سابق، فرار الجماعات الإرهابية تحت وطأة نيران قوات الجيش أثناء اقتحام أحد أهم أحياء المدينة، مضيفة أن الجيش يقوم حاليا بتمشيط منطقة شيحا الشرقية بعد اعلانه السيطرة عليها بشكل كامل السبت الماضي.

