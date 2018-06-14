صوان: جرائم قوات حفتر، وتنظيم الدولة كلاهما إرهاب واحد

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الخميس، إن ما تقوم به قوات حفتر من جرائم، وقتل خارج القانون وآخرها في درنة، لا يختلف عن أفعال تنظيم الدولة، واصفا عملهما بـ “الإرهاب”.

وأكد صوان، على صفحته الرسمية، أن من يقوم، أو يبيح ارتكاب هذه الجرائم لا يمكن أن يقنع الناس أنه يبني مؤسسة، أو يجلب الأمن لهم.

وشدد صوان أن الانتهاكات الحقوقية مدانة بكل الشرائع، والقوانين المحلية، والدولية، وأنها لا تسقط عن مرتكبيها بالتقادم.

ويذكر أنه انتشر، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر عناصر من قوات حفتر ينفذون عمليات إعدام ميداني لمدنييْن في درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية