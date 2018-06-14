نظم موظفو شركة خدمات الطرق السريعة لتسويق النفط في الزاوية، وقفة احتجاجية أمام شركة البريقة لتسويق النفط ، تنديداً بقرار محكمة جنوب طرابلس القاضي بإيقاف التعامل مع اللجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة بمدينة الزاوية ، إلى جانب الاعتراض على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بعدم تزويد المحطات التي تأسست بعد عام 2011 .

جاء ذلك في بيان صادر عن موظفي شركة خدمات الطرق السريعة بالزاوية، حيث تخلل البيان التأكيد على أن شركة خدمات الطرق السريعة تواجه تحديات من أطراف غير قانونية، مطالبين النائب العام ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط التحقيق في هذه المسألة خدمة للصالح العام.

الجدير بالذكر، أن ما يقارب 70% من محطات توزيع الوقود، تملكها شركة خدمات الطرق السريعة بالزاوية والمدن المجاورة، مما تسبب في أزمة أمام محطات تزويد الوقود .

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