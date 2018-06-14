القيادة العامة تعلن صد هجوم لسرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة الهلال النفطي

ليبيا – أكدت القيادة العامة على أن مقاتلي “سرايا الدفاع عن بنغازي” قد حاولوا التوغل داخل منطقة الهلال النفطي ، مبينةً أن الهجوم قد تتسبب في اشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية.

القيادة العامة أوضحت بحسب شعبة الاعلام الحربي عن صد قواتها لهذا الهجوم ودحر المهاجمين واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو ، مؤكدةً على أن هذه العمليات الجبانة تأتي لمحاولة التخفيف على الإرهابيين في درنة التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى.

بالفيديو | معلناً تبعيته لحكومة الوفاق .. جضران يظهر مجدداً ويعلن إنطلاق الحرب فى “الهلال النفطي “

يشار إلى أن آمر حرس المنشآت النفطية السابق التابع لحكومة الوفاق ابراهيم جضران قد توعد في مقطع فيديو مصور بالحرب لاستعاده وجوده بمنطقة الهلال النفطي وأن تجهيزات قواته والقوات المساندة لها من سرايا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية ، التي استبق جضران ظهورها قائلاً بأنها قوات من قبائل قد انتهت لانطلاق عملية عسكرية هدفها رفع ما أسماه الظلم عن أهالي منطقة الهلال النفطي.

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