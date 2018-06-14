مليشيات مسلحة تهاجم الموانيء النفطية…تعرف على من يقودها

أخبار ليبيا24- خاص

شنت مليشيات مسلحة يتزعمها آمر حرس المنشآت النفطية السابق التابع لحكومة الوفاق المدعو إبراهيم الجضران اليوم الخميس هجومًا على الموانيء النفطية.

وقال مصدر مطلع لـ”أخبار ليبيا24″ إن المليشيات المهاجمة دخلت إلى المنطقة السكنية رأس لانوف وبدأت في الانتشار في المنطقة.

وخرج الجضران في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلنًا انتهاء التجهيزات لقواته والقوات المساندة لها من سرايا الدفاع عن بنغازي من قبيلة المغاربة إضافة إلى قبائل الهلال النفطي وقبائل التبو.

وأوضح الجضران أن هدف ووجهة هذه القوة هو رفع – ما أسماه – الظلم عن أهالي منطقة الهلال النفطي، لافتا إلى أن أبناء المنطقة خاصة وبرقة عامة عانوا سنتين عجاف بسبب سيطرة الكيان الظالم الذي هو وجه ثاني للتطرف، في إشارة إلى القوات المسلحة العربية.

وذكر المدعو الجضران أن قوات حرس المنشأت النفطية هي أول من حاربت الإرهاب فى السابق من داعش وتنظيم أنصار الشريعة وقوات الدروع.

وأشار الإرهابي إلى أنه تابع للأجسام الشرعية الحقيقية وأنه يسعى لبناء دولة المؤسسات والقانون وأنه مع الوفاق وداعم له ومع إيقاف الحرب– في إشارة إلى تبعيته لحكومة الوفاق الوطني.

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت منذ عامين من طرد المدعو الجضران من منطقة خليج السدرة و الموانيء النفطية بعد سيطرته عليها وإيقاف ضخ النفط بسبب ما أسماه التلاعب في العدادات واستأنف تصدير النفط وإعادته إلى معدلاته الطبيعية بعد أن تسبب في خسائر كبيرة للدولة الليبية.

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