برلماني يكشف تفاصيل مثيرة للقاء نواب ليبيين مع مسؤول أمريكي

قال عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة القطرون صالح قلمة، اليوم الخميس إن مسؤولا أمريكيا التقى عددا من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في تونس في وقت سابق، بحضور مسؤولين أسباني، وبلجيكي.

قلمة، ذكر أن المسؤول الأمريكي قال لهم بالحرف الواحد “أنتم الليبيين عليكم أن تعلموا، لقد خسرت عليكم الدول العظمى الكثير، والآن أصبحتم ملعبا للدول الصغرى، ويجب أن يكون فى علمكم ان الدول العظمى لن تسكت ولن تسمح بذلك“

وعلق قلمة بقوله “عندما ترى كيف يتعامل معنا الآخرون من دول كبرى وصغرى، وكيف أصبح البعض منا انبطاحي لهم، ويثق فيهم ويدافع عنهم أكثر من أن يدافع عن جاره أو شريكه في الوطن، عندها تعرف حقا ما كان يقصده، وانهم بالفعل يتعاملون معنا كقصر”.

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