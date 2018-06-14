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مأدبة إفطار جماعي لأبناء الجالية الليبية في واشنطن

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقامت سفارة ليبيا بالولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، خلال اليومين الماضيين، مأدبة إفطار جماعي لأبناء الجالية الليبية المقيمون بالعاصمة واشنطن، وما حولها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، أن الخطوة تأتي حرصا من السفارة الليبية بواشنطن على إبقاء سبل التواصل مفتوحة بين الجالية الليبية والسفارة للمساهمة في بث روح المحبة والخير والتعارف بين أبناء الوطن الواحد ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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