جراء اشتباكات وحريق صهريج رأس لانوف .. إغلاق ميناء السدرة النفطي

أكد مصدر مطلع إغلاق ميناء السدرة النفطي في ليبيا اليوم الخميس بسبب اشتباكات مسلحة بالقرب منه، وإن حريقا اندلع في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور.

وجرى تعليق التحميل في رأس لانوف.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات الجضران ومجموعات مسلحة منافسة، حيث يستهدف الجيش الوطني الليبي منافسيه بغارات جوية.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية بسطت سيطرتها على السدرة ورأس لانوف بجانب موانئ أخرى نفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي في 2016 مما سمح بإعادة فتحها بعد إغلاق طويل.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم الثلاثي المحاور شنته كتائب دفاع بنغازي الارهابية وهي مجموعة سعت في السابق للسيطرة على الهلال النفطي والتقدم نحو بنغازي التي يسيطر عليها حفتر بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي.

وقال أحد السكان في المنطقة إنه سمع أصوات اشتباكات بأسلحة ثقيلة وغارات جوية في الفجر وإنه شاهد حريقا كبيرا في منطقة صهاريج رأس لانوف.

وتعافى إنتاج ليبيا من النفط العام الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا وهو شبه مستقر منذ ذلك الحين وإن كان لا يزال معرضا لمخاطر إغلاق وحصار المنشآت النفطية.

وما زال إنتاج البلاد يقل كثيرا عن 1.6 مليون برميل يوميا كانت ليبيا تنتجها قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى انقسام سياسي وصراع مسلح.

