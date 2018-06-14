البريقة للنفط: ضاعفنا إمدادات الوقود للقضاء على الأزمة الراهنة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن توزيع الوقود على الموانئ البحرية والمصافي النفطية يسير وفق ما هو مخطط.

وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية، أن الكميات الموزعة على باقي الشركات تفوق الكميات الإعتيادية، مبينة عدم وجود أي مبرر للإزدحام على المحطات، حيث أن الإمدادات لشركات التوزيع من الوقود قد تم مضاعفتها للقضاء على الأزمة.

ووفقاً لبيان الشركة، بلغ إجمالي المبيعات لوقود البنزين أمس الأربعاء، حوالي 9 مليون لتر ، مؤكدة أن مستودعات الشركة مستمرة في تزويد المحطات حتى أول أيام العيد بعد صلاة الجمعة مباشرة.

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