السفارة الليبية بأمريكا تقيم مأدبة إفطار لأبناء الجالية الليبية بواشنطن

أقامت سفارة دولة ليبيا بالولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية مأدبة إفطار جماعي لأبناء الجالية الليبية المقيمون بالعاصمة واشنطن وما حولها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكدت السفارة الليبية إن دعوة الإفطار جاءت حرصا من السفارة بواشنطن على إبقاء سبل التواصل مفتوحة بين الجالية الليبية والسفارة للمساهمة في بث روح المحبة والخير والتعارف بين أبناء الوطن الواحد ليبيا.

