اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

خاض الجيش الليبي، الخميس، مواجهات مع متشددين شنوا هجوما على منشآت نفطية، ما أسفر عن اندلاع حريق في صهريح تخزين، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية ومحلية.

ونقلت “رويترز” عن مهندس قوله إنه جرى إغلاق ميناء السدر النفطي بسبب الاشتباكات، وإن حريقا اندلع في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم الثلاثي المحاور شنته “كتائب دفاع بنغازي”، وهي مجموعة متشددة، سعت في السابق للسيطرة على الهلال النفطي والتقدم نحو بنغازي.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول نفط.

واستعاد الجيش الوطني السدر ورأس لانوف بجانب موانئ أخرى نفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي في 2016، مما سمح بإعادة فتحها بعد إغلاق طويل.

وتضررت صهاريج التخزين في الميناءين بشدة خلال القتال الذي دار في السابق، ولم يتم إصلاحها بعد، على الرغم من أن عمليات التحميل تسير بشكل منتظم في السدر.

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