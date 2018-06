تكثيفات أمنية بطبرق استعدادا لعيد الفطر

المتوسط:

أعلنت غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن طبرق، استعدادها الكامل لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بتكثيف التواجد الأمني ونشر الدوريات الراجلة في وسط المدينة.

وقال نقيب صفي خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، «إن الانتشار الأمني جاء لضبط الأسواق وللحد من الظواهر السلبية كالمضايقات أو التعدي على المحال أو الباعة المتجولين من قبل بعض الشباب».

وأكد «خطاب» أن الدوريات لقيت ترحابا كبيرا من قبل التجار وأصحاب المحال التجارية كما أوضح ان الدوريات ستتواجد في الشوارع الى فجر عيد الفطر السعيد.

