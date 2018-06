«الرئاسي» يوجه خطابًا هاما إلى مصرف ليبيا المركزي

المتوسط:

وجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلنه فيه بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وقال المجلس، في خطابه الذي جاء تحت عنوان «هام جدا»: «لقد تدارسنا نتائج وتوصيات اجتماع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة بيع على العملة الصعبة 200% وزيادة مخصصات أرباب الأسر 500 دولار».

وأضاف المجلس الرئاسي في خطابه إلى مصرف ليبيا المركزي «أن المجلس وافق على الإصلاحات الاقتصادية ومباشرة التنفيذ في موعد اقصاه 1-8-2018».

