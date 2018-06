المتوسط:

أكد شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش، انه يدين الاعتداء الإرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأوضح الأطويش، خلال تصريحات تليفزيونية له،” إنه يدعو الليبيين إلى تهدئة الأوضاع، والانتباه إلى كل هذه المخططات المشبوهة التي تهدف إلى إفساد البلاد”.

