بريطانيا: الأصول الليبية مجمدة بموجب القانون ولا صحة لاستخدامها لصالح الضحايا

أصدرت السفارة البريطانية لدى طرابلس، إن الحكومة البريطانية لا تدعم مشروع قانون التعويضات المقدم من قبل اللورد إمبي في مجلس العموم البريطاني.

وأضاف السفارة البريطانية،” إن وزراء حكومة المملكة المتحدة قد أوضح أن الأصول الليبية مجمدة بموجب قوانين خاصة بالعقوبات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا يوجد أساس قانوني يسمح باستخدام الأصول المجمدة لصالح الضحايا”.

وأكملت السفارة البريطانية،” وأنه مع ذلك فإن السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب المدعوم من نظام القذافي في المملكة المتحدة يظل أولوية بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة”.

وأوضحت السفارة البريطانية “نحن نتطلع إلى نقاشات بناءة مع الأطراف المتهمة وسنواصل دعم هذه القضية في تواصلنا مع الحكومة الليبية بشكل منفصل عن قضايا الأصول المجمدة الليبية”.

