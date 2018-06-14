مديرية أمن زوارة تضبط مجموعة من الشاحنات تهرب الوقود إلى تونس

ليبيا – أعلنت مديرية الأمن زوارة اليوم الخميس عن ضبط مجموعة من الشاحنات بأنواع مختلفة تحمل وقود مهرب بالقرب من أحد نقاط الاستيقاف في المدينة.

مديرية الأمن بيّنت أنه تم ضبط عدة شاحنات بعد الاشتباه بها واتضح بعد تفتيشها أن أغلبها تقوم ببيع الوقود وليس لنقل البضائع من جهة إلى أخرى.

ونوّهت إلى أن أغلب الشاحنات تأتي من مدن أخرى ويدعي أصحابها التوجه إلى تونس لتحميل بضائع ولكن عند استيقافها وتفتيشها يتضح أنها تحمل كميات كبيرة من الوقود لبيعها في مناطق قريبة على الحدود.

وأكدت على سعيها المستمر لبذل قصارى جهدها لمحاربة كل الظواهر التي تضر بالوطن وخاصة في الوضع الأمني الراهن الذي تمر به البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية