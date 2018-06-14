السراج يحذر من “حرب أهلية”

بعد صمت لساعات عن هجوم قاده إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية، ما تسبب في شل الحركة في أكبر موانئ البلاد، خرج السراج عن صمته ليدين الهجوم بعبارات قاسية.

وحذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج من “حرب أهلية”، قد يشعلها التحرك نحو الموانئ النفطية، وقال إن العمل “يهدد الأمن والاستقرار ويشعل الفتنة”.

وأكد السراج عدم إصداره أي أوامر أو تعليمات للتحرك نحو المنطقة، قائلاً إن ما يحدث خارج عن “شرعية” حكومة الوفاق.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي في بيانه على تحذير المتسببين والمشاركين في الهجوم من عواقبه، قائلاً إن الليبيين قطعوا خطوات هامة باتجاه التوافق، بينما يهدد هذا الهجوم كل هذه الجهود.

وكان “إبراهيم الجضران” الذي قاد مجموعة مسلحة للسيطرة على الموانئ النفطية، قد تسبب سابقاً في 2013 في إغلاقها لقرابة 3 سنوات، فقدت فيها ليبيا مكاسب تفوق 160 مليار دينار، ليسيطر الجيش الوطني في سبتمبر 2016 على الموانئ ويستعيد التصدير بعد سنوات من التوقف.

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