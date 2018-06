المتوسط:

أصدر رئيس الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن قرار بإيقاف عميد بلدية سرتمختار خليفة فرج المعداني عن العمل احتياطيا.

وتضمن القرار سبب إيقاف عميد بلدية سرت عن العمل لدواعي ومتطلبات المصلحة العامة.

وأوضح نص القرار بأنه سيتم بدء تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

