“المؤقتة”: “الوفاق” تقف خلف تحالف “سرايا بنغازي” و”ميليشا الجضران”

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة خلال بيان لها اليوم الخميس، ” إنها تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الذي شنه فجر اليوم الخميس تحالف قوى الشر والإرهاب الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة”.

وقالت الحكومة المؤقتة،” إنها تترحم على الشهداء الذين سقطوا إثر هذا الهجوم الغادر وتدعوا المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء في هذه الأيام المباركة”.

واكملت الحكومة المؤقتة،” إن الحكومة وهي تتابع عن كثب تحالف ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة وميليشيا إبراهيم الجضران على منطقتي رأس الأنوف والسدرة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وقوف ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة خلفه وفقا لما أعلن الجضران في بيان متلفز وهو يقود الهجوم على منطقة الهلال النفطي حتى وإن نفوا هم ذلك”.

وأوضحت الحكومة المؤقتة،” يعلم الجميع أن القوات المسلحة العربية الليبية سلمت موانئ النفط بعد سيطرتها عليها في عملية “البرق الخاطف” الناجحة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة ومقرها في مدينة بنغازي، وهو ما أعاد تدفق وازدياد انتاج النفط في السوق العالمية”.

وأضافت الحكومة المؤقتة،” إنها تحذر من العواقب الوخيمة لهذا الهجوم الذي تسبب في أضرار كبيرة بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للخدمات النفطية ما أدى لتوقف تصدير النفط من ميناء السدرة النفطي”.

وشددت الحكومة المؤقتة على، “إن هذا الهجوم من هؤلاء الذين ما تحالفوا على خير أبدا يأتي في إطار فك الحصار عن إرهابيي درنة الذي يحاصرهم الجيش في أمتار قليلة، يهدف كذلك لزيادة الأزمة الاقتصادية التي ألقت بضلالها على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن الليبي وضاعفت من مشاكله”.

وأكملت الحكومة المؤقتة،” أنها ترى أن هذا الهجوم يهدف للتحجج بمنع أي تقدم في عمليات الوفاق الليبي وما يجري حاليا من حراك عقب لقاء باريس، بسبب تشبث البعض بالسلطة”.

وأضافت الحكومة،” إن عملية البرق الخاطف استرجعت حقاً مكتسباً لكل الليبيين من جماعات مارقة خارجة عن الشرعية، كانت تتحكم في المورد الوحيد للشعب الليبي”.

وحذرت الحكومة المؤقتة، “كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي ووحدة أراضيه، وأن الجيش الوطني جاهز بالمرصاد للرد وبقوة دون هوادة، على أي عمل من شأنه أن يمس بثروات الوطن، كما فعل ويفعل الآن بمساندة الأجهزة الأمنية والشرطية والشباب المساند.”

