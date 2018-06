المتوسط:

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال بيان لها اليوم الخميس، الهجوم على موانئ النفط الليبية في رأس لانوف والسيد سدر.

وقالت البعثة، ” إن هذا الهجوم يعد تصعيد خطير في منطقة نفط الهلال، يعرض اقتصاد ليبيا للخطر”.

وأكملت البعثة،” إن هذا الهجوم سيؤدي إلى إشعال فتنة ومواجهات عنيفة في البلاد، ويجب أن تأتي وحدة ليبيا أولاً”.

