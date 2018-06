المتوسط:

سيطرت القوات المسلحة الليبية بشكل نهائي علي مقر شركه الجبل سابقا وعمارات الضمان وعمارات الكعب العالي ومنطقة شعبية غازي.

وتستمر القوات المسلحة في عمليات التأمين والتمشيط في المناطق التي سيطرت عليها.

وتتميز المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة بانها مناطق متاخمة لبعضها وتقع في الجهة الغربية من المدينة.

