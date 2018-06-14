التجمع الوطني يرحب ببيان أعيان زاوية المحجوب بالإفراج عن سجناء النظام السابق

أعرب التجمع الوطني الليبي برئاسة الأمين العام للتجمع أسعد محسن زهيو، عن ترحيبه بمضامين البيان الشجاع الذي صدر عن أعيان زاوية المحجوب وحكمائها وأهالي جرحاها ومفقوديها ودعوتهم بالإفراج عن إخوتهم المعتقلين من رموز النظام السابق إعلاء لقيمة العفو وتأسيسا لثقافة التسامح والتعالي على الجراح.

وقال التجمع في بيان أصدره، إنه وبهذه المناسبة تعرب الأمانة العامة للتجمع عن بالغ تعاطفها مع هذه الدعوة الكريمة وهذا البيان الأخوي الذي يعكس الجوهر الحقيقي للشخصية الليبية المتسامحة ويمنح الأمل في إمكانية تعميم مثل هذه المبادرات حتى يقود الشعب الليبي مصالحاته بنفسه، ويفرض السلم ويضع الأطراف كافة أمام أمر واقع يقوم على المحبة والتسامح، معربا عن تحياته الخالصة إلى هؤلاء الليبيين الشرفاء ودعواته إلى المولى العزيز الجبار بأن يبارك هذه الجهود ويصل بالبلاد إلى شاطئ السلم والرخاء في موسم البركات والمحبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية