تفاصيل لقاء عميد بلدية بنينا مع نائب المبعوث الأممي

التقى عميد بلدية بنينا ناجى البرغثى عميد بلدية بنينا، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ماريا ريبورا، لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالبلدية. وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة مخرجات اجتماع البلديات المنعقد فى طرابلس ودعم البلدية لأي اتفاق يصادق عليه من مجلس النواب الليبى والقيادة العامة للجيش، كما تطرق إلى الظروف الأمنية الممتازة المهيئة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية وتأمينها لكامل الشرق الليبى وضمانها لتنفيذ أي اتفاق.

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