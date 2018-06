اتحاد طلاب ليبيا يزور اللواء الحاسي.. ويؤكد: نساند الجيش في مواجهة الإرهاب

المتوسط:

قام كلا من أنس الصادق نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، ومروان احفيتر مدير مكتب النشاط بالاتحاد العام لطلبة ليبيا، ظهر اليوم الخميس، بزيارة لآمر غرفة عمليات الكرامه اللواء عبدالسلام الحاسي.

استهل الكلمة الشباب بذكر دور المهم و تضحيات الشهداء و الجرحى. وأكد الشباب على أهمية معركة الكرامة معركة الحق ضد الباطل معركة الجيش ضد عصابات الاخوان و المقاتلة.

وأثنى الجميع على دور أهالي درنة في الترحيب بالقوات المسلحة، وكذلك دور المناطق المجاورة التي استقبلت أهالي مدينة درنة، كما رحب اللواء عبدالسلام الحاسي بالشباب، وأكد أن ما يقومون به هو واجب وطني.

من جانبه أثنى اللواء الحاسي على دور الاتحاد العام لطلبة ليبيا في مرحلة البناء.

وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الاتحاد العام لطلبة ليبيا بتقديم درع لآمر غرفة عمليات الكرامة و شهادة تقدير لسرية شباب البركان.

