ورفلة تطالب بفتح تحقيق في استهداف الأفريكوم لـ3 من أبناء بني وليد

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بضرورة فتح تحقيق دقيق في تفاصيل الحادث الذي ودعت خلاله مدينة بني وليد ثلاثة من شبابها إثر استهداف سيارتهم بصاروخ من طائرة تابعة لقوات الأفريكوم الأمر الذي يشكل حكما بإعدام هؤلاء الشباب من دون محكامة أو عرض على القضاء.

وأكد المجلس في بيان أصدره وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن الحادث يعتبر من أبشع حوادث الإرهاب الذي لا يفرق بين مطلوب وبرئ أو متورط أو مشتبه به ليدفع أولئك الشباب حياتهم ولتفقدهم مدينتهم بسبب هذا الإرهاب، وعليه فأن المجلس يطالب بالكشف عن المعلومات التي استندت عليها الجهة التي نفذت الضربة وكيف جزمت أن الشباب الثلاثة ينتمون إلى تنظيم إرهابي.

كما طالب المجلس الاجتماعي ورفلة من المجلس الرئاسي بتوضيح أسباب تقصير الجهات الأمنية من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعد تزويد وإبلاغ مديرية أمن المنطقة والغرفة الأمنية بخلفية تورط هؤلاء الشباب مثلما زعموا قبل استهدافهم، إضافة إلى مطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه القضية لإثبات أو نفي الاتهامات التي نسبت إلى أبناء بني وليد.

وأكد المجلس أن بني وليد وقبائلها الشريفة لن تسمح أبدا بأن تكون قاعدة ينطلق منها الإرهاب لمحاربة الله ورسوله وقتل الأبرياء ودمار الوطن، مطالبين جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية النظر بعين الاعتبار لخلفيات هذه الحادثة التي راح ضحيتها شباب من المدينة بدوم بارد.

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