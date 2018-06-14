النواب يستنكر الهجوم الإرهابي على الموانئ النفطية

أعرب مجلـس النــواب عن أدانته الشديدة للهجــوم الإرهابــي على منطقة الهــلال النفطي الذي نفذته ما وصفها بـ”مليشيات سرايا الدفــاع عن بنغازي الإرهابية وعصابات المدعو ابراهيم الجضران وعصابات من المرتزقة” اليوم الخميس 14 من يونيـو الموافـق لـــــ 29 من شهــر رمضـان المبـارك في محاولــة منها لضـرب أمــن واستقــرار المنطقـــة وتدميـر ممتلكــات ومقــدرات الشعــب الليـبــي والعبـث بمصـدر قـوت الليبـيين الوحيـد وضرب اقتصاد البلاد.

وأكد المجلس في بيان أصدره وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أنه وإذ يستنكــر هذه العمــل الإرهابي الجبــان يحمل كافة الاطراف الداعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونيـة والاخلاقيــة لهذا العمل الإرهابي الجبان، ويشـد على أيادي أبطـال القــوات المسلحـة من منتسبي حرس المنشأت النفطيــة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي في التصــدي لهــذه المليشيـــات الإرهابيـــة والضــرب بيـد من حديد لكــل من تســول له نفســه المســاس بقـوت الليبـيين ومقــدرات وممتلكات الشعب الليبي.

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