الفريق الطبي الأمريكي يواصل إجراء عمليات القلب الجراحية للأطفال

تفقد وزير الصحة المكلف محمد عيسى سير عمليات القلب التي يجريها الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في جراحة القلب للأطفال داخل المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء.

وقال عيسى حسب الموقع الرسمي للوزارة إن إجراء جراحات القلب المعقدة للأطفال داخل ليبيا يعد مشروعا وطنيا، مؤكدا حرص الوزارة على دعم هذا المشروع الذي ينفذ لأول مرة في ليبيا بمشاركة نخبة من الكوادر الليبية المتخصصة في هذا المجال.

من جهته أوضح المسؤول عن سير العمليات الجراحية التي تجرى بناء على الاتفاقية الليبية الأمريكية الدكتور خالد طالب أن الفريق الطبي المتخصص أجرى حتى الآن أربع عشرة عملية جراحية معقدة؛ وأنه تم تسجيل ألف حالة أخرى تم تقسيمها لمجموعات.

يذكر أن الاتفاقية الليبية الأمريكية التي وقعها المجلس الرئاسي في يناير الماضي؛ تنص على أن يقوم فريق طبي أمريكي متخصص بإجراء ثلاثمئة عملية قلب جراحية للأطفال خلال العام، داخل المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء، مع تدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

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