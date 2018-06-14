تعليم الوفاق تعلن عن مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية في سرت ومصراتة والجفرة

أعلنت وزارة التعليم المفوضة بحكومة الوفاق أمس مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2017-2018، بلديات سرت والجفرة ومصراتة.

وحددت اللجنة 23 مقرا للبلديات المذكورة منها تسعة مقرات لبلدية مصراتة، وسبعة مقرات لبلدية الجفرة، وسبعة لبلدية سرت.

هذا وأوضحت الوزارة ان التوزيع الذي تم من قبل اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات وبعد تفقدها الميداني لجل المقار الجامعية تم بشكل منظم وراعت فيه اللجنة كل الظروف والخصوصيات من حيث بعد مسافة اللجان عن محل إقامة الطلاب، والازدحام داخل الفضاءات الجامعية، والاكتظاظ داخل اللجان .

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