وفد من الهلال الأحمر الليبي يزور غرفة الطوارئ في مدينة درنة

زار وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي برئاسة رئيس مجلس الإدارة المفوض مرعي الدرسي وعدد من مرافقيه غرفة الطوارئ المشكلة من قبل الأمانة العامة في مدينة درنة.

وحسب وكالة الانباء الليبية البيضاء فقد أكد الدرسي خلال اجتماع مع رئيس غرفة الطوارئ على دور الغرفة المتمثل في حصر النازحين بالداخل والخارج والتجهيز لإقامة مستشفى ميداني لسكان المدينة.

كما تم أيضا التشديد على تقديم خدمات المساعدة في توفير ممرات آمنة بعد التنسيق والترتيب وتوزيع الإغاثة الغذائية وغير الغذائية على مستحقيها وانتشال الجثث.

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