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الوطنية للنفط تجلي عامليها من ميناءي السدرة وراس لانوف

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها أجلت جميع موظفيها من ميناءي السدرة وراس لانوف كتدبير وقائي بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابية أمس الخميس.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، “إن سلامة عمالنا وأمنهم هي أولويتنا القصوى وكل الأمور الأخرى ثانوية، كما أننا الآن بصدد مراقبة الوضع عن كثب والعمل مع الشركاء المحليين والحكوميين لاستعادة النظام واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة ووقف عمليات شحن النفط الخام من كل من المينائين، وذلك ابتداء من يوم أمس الخميس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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