صنع الله: الاشتباكات في الهلال النفطي ستكلف ليبيا 880 مليون دولار شهريًّا

توقّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس، أن تتجاوز خسائر ليبيا من النفط أكثر من 400 ألف برميل يوميًّا بواقع 880 مليون دولار شهريًّا، بعد إعلان حالة القوة القاهرة بمينائي السدرة ورأس لانوف بسبب الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك.

ووصف صنع الله، في كلمة نشرها المكتب الإعلامي للمؤسسة، هجوم قوات إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية بـ “الكارثة”، مطالبًا بضرورة وضع حلول للجضران الذي تسبب في أزمة اقتصادية للبلاد في وقت سابق، وفق صنع الله.

وأكد صنع الله ضرورة إبعاد النفط عن الصرعات التي وصفها بـ”غير الأخلاقية” حتى يتعافى إنتاج ليبيا من النفط في الوقت القريب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، الخميس، فرض حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة ورأس لانوف بعد سيطرة قوات إبراهيم الجضران عليها صباح اليوم.

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