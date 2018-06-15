بلدية بنغازى تدين الهجوم على الموانيء النفطية وتحمل المسؤولية لهذه الاطراف

اصدرت بلدية بنغازي بيانا مساء الخميس دانت فيه الهجوم الإرهابى على الموانيء النفطية.

وجاء في البيان أن بلدية بنغازي تدين بأشد العبارات والإستنكار الاعتداءات الإرهابية التي يقوم بها تحالف قوى الشر والعدوان الإرهابي على منطقة الهلال النفطي ، والتي تستهدف تدمير وتخريب ثروات الشعب الليبى

وحمل نص بيان بلدية بنغازي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن هذا العمل الإرهابي الجبان لكافة الأطراف الداعمة للمليشيـات .

واشاد البيان بدور أبطـال القــوات المسلحـة من منتسبي حرس المنشأت النفطيــة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي في التصــدي لهــذه المليشيـــات الإرهابيـــة والحفاظ على قـوت الليبـيين ومقــدرات وممتلكات الشعب الليبي.

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