«بني وليد» تختتم المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن بالمدينة

اختتمت في مسجد الزبيدات ببني وليد، أمس الأربعاء، المسابقة الرمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى المدينة.

وشارك في المسابقة التي نظمها مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بني وليد، ثمانون متسابقا من مختلف مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل حضره جمع من مسؤولي القطاعات والمشائخ وعدد من أولياء أمور الطلبة المشاركين في المسابقة وحشد من المواطنين.

ووزعت في ختام الحفل شهادات تقديرية والجوائز النقدية على المتحصلين على التراتيب المتقدمة في المسابقة.

