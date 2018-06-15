فرنسا تعلن موقفها من الهجوم على الهلال النفطي

استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي، يوم أمس الخميس.

جاء ذلك في بيان ادانة صادر عن الخارجية الفرنسية فجر الجمعة وصفت فيه المهاجمين بأنهم متطرفون .

وقالت باريس في بيانها ‘نها مصممة على التوصل إلى حلّ سياسي دائم في ليبيا عبر اجراء انتخابات تم التوافق على موعدها في مؤتمر باريس في 29 مايو.

وكانت قوات تابعة لمجلس شورى بنغازي متحالفة مع ميليشيات ابراهيم الجضران قد هاجمت امس الخميس منطقة الهلال النفطي،ومازالت قوات الجيش حتى الآن تخوض معاركة عنيفة مع المهاجمين وسط حديث عن تمكن الجيش من صد الهجوم.

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