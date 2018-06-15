البعثة الأممية تدين الهجوم على الهلال النفطي الليبي، وتطالب بإعادة الهدوء فورا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم المسلح على مينائي رأس لانوف والسدرة لتصدير النفط في ليبيا، بحسب ما ذكرت في بيانها اليوم الخميس.

وأكدت البعثة الأممية، أن هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد، مطالبا بإعادة الهدوء بشكل فوري، وأن تبقى الأولوية لوحدة ليبيا، وفق قولها.

واندلعت فجر اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة قرب مينائي السدرة ورأس لانوف في الهلال النفطي الليبي بين جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة.

وأعلن آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى سابقا إبراهيم الجضران، اليوم الخميس، بدء العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي، مؤكدا انتهاء تجهيز قوات حرس المنشآت النفطية والقوات المساندة من أبناء قبيلة المغاربة وقبائل التبو، إضافة إلى باقي أبناء قبائل منطقة الهلال النفطي، لرفع الظلم وبسط الأمن في المنطقة، على حد قوله.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت حالة القوة القاهرة ووقف عمليّات شحن النفط الخام من مينائي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي في ليبيا، ابتداء من اليوم الخميس، بسبب الاشتباكات المسلحة في المنطقة.

وقدّرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان سابق من هذا اليوم، خسائر الإنتاج النفطي بسبب اندلاع اشتباكات مسلّحة في المنطقة الهلال النفطي اليوم، بأكثر من 240 ألف برميل، معلنة إجلاء موظّفيها من المينائين النفطيين، وذلك حفاظا على سلامتهم، كما أجّلت المؤسسة دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة.

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