المتحدث باسم البرغثي يعلن موقفهم من هجوم قوات جضران وسرايا الدفاع على منطقة الهلال النفطي

ليبيا – أكد متحدث باسم وزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني مباركتهم للهجوم الذي نفذته الخميس قوات بقيادة ابراهيم جضران والمتحالفين معه من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع.

ورغم ان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ندد بالهجوم على الهلال النفطي حيث مينائي السدرة ورأس لانوف واعتبره مقدمة لحرب أهلية حقيقية قال انهم يعملون عن تجنبها ، الا أن لوزير دفاعه المهدي البرغثي موقف آخر .

وفى هذا الصدد تواصل موقع ” سبيشل ليبيا ” الايطالي المعني بالشأن الليبي عبر أحد صحافييه مع المتحدث باسم وزير الدفاع المهدي البرغثي عبر تطبيق واتساب لاجراء مقابلة حول الهجرة غير الشرعية ليتفاجئ الصحفي بأن محاوره يتحدث عن هجوم جضران على المنطقة ، وفقاً لتقرير نشره الموقع ترجمته وتابعته صحيفة المرصد .

ووفقاً لصورة عن محادثة واتساب بين الصحفي والمسؤول بوزارة الدفاع فقد دافع الاخير عن هجوم ابراهيم جضران على المنشآت النفطية متهماً المشير خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب في درنة.

وأضاف الموقع الايطالي ان وزير الدفاع الذي ما زال من المفترض موقوفاً عن العمل بسبب علاقته مذبحة براك الشاطئ ،كلا يدافع عن أولئك الذين نفذوا الهجوم فحسب ، بل أرسل إلى الموقع بياناً لحرس المنشآت بقيادة جضران الذي يُعرَّف فيه رجال الجيش الوطني الليبي بأنهم أعداء.

المتحدث باسم البرغثي رداً على سؤال الموقع الايطالي عن وصف هجومهم بالعمل الاجرامي وادانته من قبل بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا قال لا علاقة لنا بعلاقة لنا بالبعثة تتحدث بقلق عن هذا الامر ولا تتحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في درنة بعد نشر بعض مقاطع فيديو عنيفة يوم أمس على الشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر : موقع سبيشل ليبيا الايطالي

الترجمة : خاص – المرصد

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