البنتاغون يكشف عن توجيه ضربة جوية لتنظيم “القاعدة” بليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مساء الخميس، توجيه ضربة جوية لتنظيم “القاعدة” في ليبيا، يوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية نُفِّذت بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، على بعد 50 ميلا (80 كلم)، إلى الجنوب الشرقي من مدينة “بني وليد”، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن إرهابيا واحدا قتل (لم تسمه)، وأن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” ما تزال تقيّم نتائج الضربة.

وتابع بأن الخطوة تأتي في إطار مساعي تعطيل نشاط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وكشفت الوزارة أن الضربة هي الثانية من نوعها ضد التنظيم في ليبيا.

وكانت الضربة الأولى، حسب البيان، في 24 مارس/ آذار الماضي، وأدت إلى مقتل “موسى أبو داود”، وهو مسؤول رفيع المستوى في التنظيم.

وأكدت الوزارة “دقة الضربة”، وعدم سقوط أي قتلى مدنيين فيها.

وشددت أن “الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية، ودعم الاستقرار في المنطقة”.

وتابعت: “نحن ملتزمون بمواصلة الضغط على الشبكة الإرهابية، ومنع الإرهابيين من تكوين ملاذات آمنة”.

وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” جماعة إرهابية مسلحة، ظهرت بهذا الاسم لأول مرة عام 2007، تنشط في منطقة شمال أفريقيا والصحراء الكبرى.

عربي21

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