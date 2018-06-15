فرنسا : مهاجمو الهلال النفطي متطرفون سيخضعون للمحاسبة

ليبيا – نددت وزارة الخارجية الفرنسية وبأشد العبارات بهجوم قوات جضران والمتحالفين معها من سرايا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية على منطقة الهلال النفطي .

وفى بيان صادر عن الوزارة الفرنسية تابعته وترجمته صحيفة المرصد فقد أدانت وبأشدّ العبارات الهجوم واصفة المهاجمين بأنهم متطرفون .

وأضافت بان فرنسا مصممة على التوصل الى حلّ سياسي دائم في ليبيا عبر اجراء انتخابات تم التوافق على موعدها في مؤتمر باريس الذي جمع الاطراف الليبية فى 29 مايو الماضي .

وفى بيان آخر صدر عن المتحدثة باسمها ” انييس ديرمول ” قالت الخارجية الفرنسية ان الموارد النفطية الليبية ملك للشعب الليبي ويجب أن تبقى تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط ليستفيد منها كل الليبيين .

وأكدت الوزارة عبر الناطقة باسمها بأن من سيعرقلون بهذه الأعمال عملية الانتقال السياسي فى ليبيا وفقاً لمحرجات لقاء باريس سيكونون عرضة للمحاسبة .

واكدت الخارجية الفرنسية فى ختام بيانها دعم فرنسا التام لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة الهادفة الى توصل سريع لحل شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية .

المصدر : الخارجية الفرنسية

الترجمة : خاص – المرصد

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