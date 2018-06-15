زعيم التبو ينفي مشاركتهم فى هجوم الهلال النفطي ويطالب قبيلة المغاربة بوضع حد لجضران

ليبيا – إستنكر زعيم قبائل التبو فى ليبيا وتشاد والنيجر سلطان احمد الزج باسمهم من قبل ابراهيم جضران الرئيس السابق لحرس المنشآت النفطية فى هجومه على المنطقة .

وفى بيان له أصدره بوقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ، الموافق اول ايام عيدالفطر ، استنكر احمد باسم قبيلته ماجاء على لسان جضران بأن قبيلة التبو مشاركة معه فى الهجوم الذي استهدف المرافق النفطية امس الخميس .

ودعا البيان شيوخ وأعيان قبيلة المغاربة الى وقف ” إبنهم عند حده ” مراعاة للروابط التاريخية الجامعة بين القبيلتين وعدم ادخال اسم التبو فى حربه السياسية ضد بعض من أبناء الوطن ، وفقاً لنص البيان .

كما أكدت قبائل التبو على لسان سلطان أحمد بأنها بصدد رفع دعوة قضائية ضد جضران بتهمة التشهير بها محملة إياه كافة التبعات السياسية والاجتماعية والامنية التي ستترتب بحق أبناء القبيلة بعد الزج باسمهم .

وفى ختام بيانه ، دعا السلطان احمد كل الليبيين الى الجلوس على طاولة الحوار وحقن الدماء وتجنب سقوط المزيد من الليبيين بكيد بعضهم البعض ، وذلك بحسب تعبيره .

المرصد – خاص

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