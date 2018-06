المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي، التي شاركت فيه قوات جضران والمتحالفين معها من سرايا الدفاع عن بنغازي والمعارضة التشادية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الخميس، أنها تبحث عن حلّ سياسي دائم في ليبيا، مؤكدة أن إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد حيث تم التوافق على موعدها في مؤتمر باريس الذي جمع الأطراف الليبية فى 29 مايو الماضي.

ووصفت الوزارة، المهاجمين بأنهم متطرفون، مؤكدة دعم فرنسا التام لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة الهادفة إلى توصل سريع لحل شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية.

The post فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية