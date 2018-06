المتوسط:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قصف تنظيم “القاعدة” في ليبيا، أول أمس الأربعاء، موضحة أن العملية نُفِّذت بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني على بعد 50 ميلا (80 كلم)، إلى الجنوب الشرقي من مدينة “بني وليد” جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” ما تزال تقيّم نتائج الضربة، مضيفة أن الخطوة تأتي في إطار مساعي تعطيل نشاط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وتابع: “الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية، ودعم الاستقرار في المنطقة..نحن ملتزمون بمواصلة الضغط على الشبكة الإرهابية، ومنع الإرهابيين من تكوين ملاذات آمنة”.

The post “البنتاغون” تعلن قصف “القاعدة” جويًا بالتعاون مع “الوفاق” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية