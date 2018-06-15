سفير بريطانيا لدى ليبيا يدعو أطراف القتال في درنة لاحترام القوانين الدولية

دعا السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، أطراف القتال في مدينة درنة شرق ليبيا، إلى احترام القوانين الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وأضاف السفير فرانك بيكر في تغريدة على تويتر، الخميس “تبعاً للتقارير الأخيرة حول درنـة ندعُو جميع الأطراف لاحترام القوانين الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ليبيا”.

من جانبه، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا كارل ماتلي، إن البعثة تمكنت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، من تزويد المؤسسات الطبية الأساسية في درنة والمدن المجاورة بالمواد الطبية ذات الضرورة الملحة.

وأضاف ماتلي على توتير أن المساعدات غطت احتياجات 23000 مدني في درنة والمناطق المحيطة من المواد الغذائية واللوازم المنزلية الضرورية، حيث إطلاق برنامج إغاثة كبير للتصدي للإحتياجات الأكثر الحاحاً وسيتواصل البرنامج لبعض الوقت في مجمل المنطقة.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية، عن القلق بخصوص ما يتداول حول انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال الأيام الأخيرة في درنة.

وذكّر ماتلي، كل أطراف النزاع بضرورة احترام التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتاابع تطورات الأوضاع على الأرض.

وفي السياق عينه أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها وفزعها إزاء الادعاءات بشأن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في درنة، بما في ذلك التسجيل المصور الذي تم تداوله حول التصفية الجسدية، وأعمال النهب، وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي.

وأكدت البعثة في بيان لها الخميس، أن هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تندرج ضمن جرائم الحرب، داعية إلى ضرورة التعامل بطريقة إنسانية مع المقاتلين الذين استسلموا أو ألقوا سلاحهم أو أصبحوا خارج القتال.

وطالبت الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الادعاءات، وتقديم المرتكبين إلى المحاكمة، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، كما طالبت بضرورة حماية المدنيين، بحسب البيان.

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