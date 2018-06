المتوسط:

أصدرت مجموعة تطلق على نفسها” سلطنة التبو “، بيانا يستنكرون فيه ما جاء على لسان المدعو إبراهيم الجظران الذي زج على حسب قول سلطانهم “أحمد الاول “باسم قبيلة التبو في حربه على الموانئ النفطية.

وأضاف البيان أنه بصفته سلطانا على أبناء التبو يدعو أخوته من قبلية المغاربة لما بينهم من روابط تاريخية، أن يوقفوا ابنهم عند حده المدعو محمد الأول في بيانه الصادر باسم أبناء التبو.

وأكد البيان، أنهم بصدد رفع دعوة قضائية ضد الجضران لتشهيره بقبيلتهم على حسب قوله، بإدخاله اسم القبيلة في حربه الإعلامية محملينه تبعات وتداعيات اشراك اسم القبيلة على ابنائها.

The post مجموعة تندد بإقحام اسم التبو في هجوم الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية